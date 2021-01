Governo: Conte, 'se c'è volontà fino all'ultima ora lavorerò per rafforzare coesione' (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Come si è visto con il Recovery, se ci siede attorno tavolo in modo costruttivo poi si migliora anche il progetto di Governo, l'azione di Governo diventa più incisiva. Io fino all'ultimo giorno, fino all'ultima ora lavorerò sempre per rafforzare la coesione delle forze di maggioranza ". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte ai cronisti. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Come si è visto con il Recovery, se ci siede attorno tavolo in modo costruttivo poi si migliora anche il progetto di, l'azione didiventa più incisiva. Ioall'ultimo giorno,all'orasempre perladelle forze di maggioranza ". Lo ha detto il premier Giuseppeai cronisti.

