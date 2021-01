Governo | Conte | ‘ritroviamoci attorno a un tavolo se c’è volontà | possibile ritrovare coesione’

fattoquotidiano : Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica… - lucatelese : La mossa di Conte che smarchera il bluff di Renzi e lo mette spalle al muro: “Se fai cadere il governo non starai m… - fattoquotidiano : SU TUTTI I SOCIAL MATTEO FA FLOP A ogni post che faceva preludere alla crisi del governo Conte, 9 commenti su 10 er… - Ape_Corina : RT @Agenzia_Ansa: #Conte: 'Ho sempre detto che il governo può andare avanti solo con il sostegno di tutte le forze di maggioranza' #crisigo… - al_mantellini : RT @MPenikas: Travaglio: 'Perche' la crisi? Conte è il politico più popolare e quell'altro il più impopolare. Questo è il peccato originale… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Conte

Roma, 13 gen. (Adnkronos) – “Il Presidente Conte ha detto le cose che il Pd auspicava per scongiurare una crisi di governo. Una crisi che costituirebbe un gravissimo danno per il Paese”. Così il vices ...Conte è salito al Colle per riferire le decisioni del Consiglio dei ministri di ieri sul Recovery plan e per aggiornare il Capo dello Stato sullo stato dei rapporti all'interno della coalizione che so ...