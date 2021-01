**Governo: Conte, 'Iv lo sa, su confronto costruttivo io ci sono sempre'** (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Italia Viva lo sa che tutte le volte che ha posto problemi in modo costruttivo e c'è una discussione vera attorno a un tavolo con la volontà di trovare soluzioni troveranno, in me c'è sempre la massima interlocuzione". Lo dice il premier Giuseppe Conte ai cronisti. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Italia Viva lo sa che tutte le volte che ha posto problemi in modoe c'è una discussione vera attorno a un tavolo con la volontà di trovare soluzioni troveranno, in me c'èla massima interlocuzione". Lo dice il premier Giuseppeai cronisti.

