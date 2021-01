Governo: Conte al bivio, sale tentazione sfida in Aula/Adnkronos (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - Chi gli è più vicino sostiene che non si siederà mai al tavolo con chi l'ho accusato di aver creato "un vulnus democratico". Dunque, la sfida in Aula. Per rispondere a viso aperto agli affondi, "attacchi inaccettabili" li bollano alcuni ministri in Cdm, del leader di Iv Matteo Renzi. Aprendo il Consiglio 'orfano' delle due ministre renziane, Conte ha attaccato a muso duro Italia Viva, accusandola di una grave responsabilità, di aver provocato un danno al Paese. E rivendicando di non essersi mai sottratto al confronto, nonostante una strada disseminata di mine. Ora "si va avanti sul lavoro delle prossime ore per le emergenze assolute del paese per la pandemia e gli interventi economici e poi si va in Parlamento a testa alta e con la coscienza pulita", spiega un ministro. Eppure Renzi ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 13 gen. () - Chi gli è più vicino sostiene che non si siederà mai al tavolo con chi l'ho accusato di aver creato "un vulnus democratico". Dunque, lain. Per rispondere a viso aperto agli affondi, "attacchi inaccettabili" li bollano alcuni ministri in Cdm, del leader di Iv Matteo Renzi. Aprendo il Consiglio 'orfano' delle due ministre renziane,ha attaccato a muso duro Italia Viva, accusandola di una grave responsabilità, di aver provocato un danno al Paese. E rivendicando di non essersi mai sottratto al confronto, nonostante una strada disseminata di mine. Ora "si va avanti sul lavoro delle prossime ore per le emergenze assolute del paese per la pandemia e gli interventi economici e poi si va in Parlamento a testa alta e con la coscienza pulita", spiega un ministro. Eppure Renzi ha ...

matteosalvinimi : #CRISIDIGOVERNO, NOTA CONGIUNTA DEL CENTRODESTRA Bisogna fare presto. L’Italia non può aspettare le liti, i giochi… - matteosalvinimi : Chiediamo che domani Conte venga in Parlamento a spiegare che cosa sta succedendo: c'è ancora un governo? Se hanno… - matteosalvinimi : Vedo che Grillo, per disperazione, dice 'tutti dentro': sono passati dalla rivoluzione Cinque Stelle al governo Con… - Veritas92859953 : RT @RadioSavana: La disobbedienza civile #IoApro dilaga in Italia! Palestre, bar e attività si schierano con ristoratori e da venerdì 15 (c… - statodelsud : Crisi di governo, Conte accetta le dimissioni delle ministre di Iv. “Danno al Paese” -