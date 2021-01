Governo: Conte al bivio, sale tentazione sfida in Aula/Adnkronos (2) (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Adnkronos) - Con un Conte ter? Sia il M5S che il Pd hanno fatto quadrato attorno al presidente del Consiglio. Anche Beppe Grillo, a chi questa mattina gli chiedeva lumi sul post in cui richiamava alla responsabilità, ha risposto: "Io disarcionare Conte? Ma se sono un contiano di ferro", raccontano all'Adnkronos. Conte ha appreso delle dimissioni della delegazione di Iv via mail, qualche minuto prima che iniziasse la conferenza stampa dell'ex premier. Tendere poco prima la mano, a favore di taccuini e telecamere, è valso a ben poco. Renzi va avanti con la sua battaglia, la sua squadra gli è accanto. Le ministre Teresa Bellanova e Elena Bonetti, il sottosegretario Ivan Scalfarotto, fanno il passo indietro, nella lettera in cui motivano la loro scelta ribadiscono le stesse accuse che qualche minuto dopo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) () - Con unter? Sia il M5S che il Pd hanno fatto quadrato attorno al presidente del Consiglio. Anche Beppe Grillo, a chi questa mattina gli chiedeva lumi sul post in cui richiamava alla responsabilità, ha risposto: "Io disarcionare? Ma se sono un contiano di ferro", raccontano all'ha appreso delle dimissioni della delegazione di Iv via mail, qualche minuto prima che iniziasse la conferenza stampa dell'ex premier. Tendere poco prima la mano, a favore di taccuini e telecamere, è valso a ben poco. Renzi va avanti con la sua battaglia, la sua squadra gli è accanto. Le ministre Teresa Bellanova e Elena Bonetti, il sottosegretario Ivan Scalfarotto, fanno il passo indietro, nella lettera in cui motivano la loro scelta ribadiscono le stesse accuse che qualche minuto dopo ...

Ultime Notizie dalla rete : Governo Conte Mattarella riceve Conte: «Uscire dallo stato di incertezza» Il Sole 24 ORE Renzi è un antipatico, però...

possibile che solo lui col suo trepercento si ponga il problema di come razzo si fa a governare così? Conte è un meridionale che ha una visione troppo meridionalista del paese, tutti col cappello in m ...

