Governo, Conte accetta le dimissioni dei ministri di Italia Viva: 'Renzi ha scelto la crisi, grave danno al Paese' (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Giuseppe Conte ha accettato le dimissioni dall'esecutivo dei ministri Bellanova e Bonetti annunciate dal leader di Italia Viva, Matteo Renzi . Per il presidente del Consiglio, il partito dell'ex ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Giuseppehato ledall'esecutivo deiBellanova e Bonetti annunciate dal leader di, Matteo. Per il presidente del Consiglio, il partito dell'ex ...

matteosalvinimi : Chiediamo che domani Conte venga in Parlamento a spiegare che cosa sta succedendo: c'è ancora un governo? Se hanno… - matteosalvinimi : Vedo che Grillo, per disperazione, dice 'tutti dentro': sono passati dalla rivoluzione Cinque Stelle al governo Con… - fattoquotidiano : Crisi governo, Travaglio su La7: “Renzi fa finta di essere stato cacciato come fece Salvini al Papeete dopo aver bu… - farfarello13 : RT @marioadinolfi: M5S e Pd blindano Conte che diventa l’Andreotti che non si dimise quando 5 ministri della sinistra democristiana lasciar… - metaanto : RT @matteosalvinimi: #CRISIDIGOVERNO, NOTA CONGIUNTA DEL CENTRODESTRA Bisogna fare presto. L’Italia non può aspettare le liti, i giochini… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Conte Mattarella riceve Conte: «Uscire dallo stato di incertezza» Il Sole 24 ORE Italia Viva lascia il Governo, Renzi “La crisi è aperta da mesi”

ROMA (ITALPRESS) – Italia Viva lascia il Governo e apre così ufficialmente la crisi paventata da giorni. “Abbiamo convocato questa conferenza per fare il punto sulla situazione politica del paese e pe ...

I ristori tardano ancora. Corsa contro il tempo per bloccare le cartelle

ROMA La crisi politica complica il quadro e rende difficile l’azione. Ma le pressioni sono forti. E la decisione potrebbe arrivare comunque in extremis: congelare nuovamente l’invio ...

ROMA (ITALPRESS) – Italia Viva lascia il Governo e apre così ufficialmente la crisi paventata da giorni. “Abbiamo convocato questa conferenza per fare il punto sulla situazione politica del paese e pe ...ROMA La crisi politica complica il quadro e rende difficile l’azione. Ma le pressioni sono forti. E la decisione potrebbe arrivare comunque in extremis: congelare nuovamente l’invio ...