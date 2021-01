**Governo: Bellanova, ‘ora possono scendere in campo costruttori’** (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) – “Noi ci siamo assunti la responsabilità di dare l’opportunita’ di chiudere questa crisi” e ora “diamo la possibilità a chi davvero vuole costruire, di dare una chiusura a questa crisi. Adesso io credo che i costruttori possano finalmente in campo”. Lo dice Teresa Bellanova in conferenza stampa. “Con questa coalizione? benissimo. Con i responsabili? Lo facciano”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) – “Noi ci siamo assunti la responsabilità di dare l’opportunita’ di chiudere questa crisi” e ora “diamo la possibilità a chi davvero vuole costruire, di dare una chiusura a questa crisi. Adesso io credo che i costruttori possano finalmente in”. Lo dice Teresain conferenza stampa. “Con questa coalizione? benissimo. Con i responsabili? Lo facciano”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

