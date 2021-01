Governo: Amendola, ‘serve metodo Recovery, responsabilità istituzionale e non di parte’ (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen (Adnkronos) – “Abbiamo una campagna vaccinale in campo, effetti economici che pesano. E’ il momento in cui bisognerebbe ascoltare il Paese, l’interesse nazionale e muoversi di conseguenza”. Lo ha detto il ministro delle Politiche Ue Enzo Amendola a Rainews24 a proposito della crisi di Governo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen (Adnkronos) – “Abbiamo una campagna vaccinale in campo, effetti economici che pesano. E’ il momento in cui bisognerebbe ascoltare il Paese, l’interesse nazionale e muoversi di conseguenza”. Lo ha detto il ministro delle Politiche Ue Enzoa Rainews24 a proposito della crisi di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

iconanews : Governo: Amendola, è il momento di ascoltare il paese - TV7Benevento : Governo: Amendola, 'soluzioni in questo Parlamento complicate, voto sullo sfondo'... - TV7Benevento : Governo: Amendola, 'serve metodo Recovery, responsabilità istituzionale e non di parte'... - zazoomblog : Governo: Amendola serve metodo Recovery responsabilità istituzionale e non di parte - #Governo: #Amendola #serve… - MaxCoen33 : @fanpage Se Gualtieri e Amendola hanno riscritto il piano avvicinandosi alle vostre richieste... Perché far cadere il governo? -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Amendola Governo: Amendola, è il momento di ascoltare il paese - Ultima Ora Agenzia ANSA Governo: Amendola, ‘soluzioni in questo Parlamento complicate, voto sullo sfondo’

Roma, 13 gen (Adnkronos) – “E’ evidente che se guardo questo Parlamento ci sono condizioni molto complicate per costruire soluzioni semplici. Sullo sfondo il ritorno alle urne è sempre un rischio poss ...

Governo: Amendola, 'serve metodo Recovery, responsabilità istituzionale e non di parte'

Roma, 13 gen (Adnkronos) - 'Abbiamo una campagna vaccinale in campo, effetti economici che pesano. E' il momento in cui bisognerebbe ascoltare ...

Roma, 13 gen (Adnkronos) – “E’ evidente che se guardo questo Parlamento ci sono condizioni molto complicate per costruire soluzioni semplici. Sullo sfondo il ritorno alle urne è sempre un rischio poss ...Roma, 13 gen (Adnkronos) - 'Abbiamo una campagna vaccinale in campo, effetti economici che pesano. E' il momento in cui bisognerebbe ascoltare ...