Governo: Amendola, è il momento di ascoltare il paese (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA, 13 GEN - "E' un momento in cui bisognerebbe ascoltare il paese, l' interesse generale della nazione e muoversi di conseguenza. C'è un metodo, quando ci si siede si dialoga, si ascolta, si ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA, 13 GEN - "E' unin cui bisognerebbeil, l' interesse generale della nazione e muoversi di conseguenza. C'è un metodo, quando ci si siede si dialoga, si ascolta, si ...

zazoomblog : Governo: Amendola Conte punto di equilibrio di questa maggioranza - #Governo: #Amendola #Conte #punto - zazoomblog : Governo: Amendola Conte punto di equilibrio di questa maggioranza - #Governo: #Amendola #Conte #punto - TV7Benevento : Governo: Amendola, 'Conte punto di equilibrio di questa maggioranza'... - TV7Benevento : Governo: Amendola, 'in queste ore serve forza per trovare soluzioni'... - giornaleradiofm : Governo: Amendola, è il momento di ascoltare il paese: (ANSA) - ROMA, 13 GEN - 'E' un momento in cui bisognerebbe a… -