God of War incontra Hades in una fantastica fan art crossover (Di mercoledì 13 gennaio 2021) God of War è uno delle serie più amate dai fan, mentre Hades si è dimostrata una graditissima sorpresa che si è aggiudicata diversi importanti premi, come il Game of the Year 2020 di IGN. L'ultimo capitolo di God of War risale al 2018 e, come avrete visto, è stato uno dei migliori titoli della passata generazione. Ora, un fan ha deciso di unire il due titoli in una sola immagine. Nello specifico, l'utente Reddit Blindster13 ha realizzato una fantastica fan art crossover che mostra Kratos riprodotto con il particolare stile artistico di Hades. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 13 gennaio 2021) God of War è uno delle serie più amate dai fan, mentresi è dimostrata una graditissima sorpresa che si è aggiudicata diversi importanti premi, come il Game of the Year 2020 di IGN. L'ultimo capitolo di God of War risale al 2018 e, come avrete visto, è stato uno dei migliori titoli della passata generazione. Ora, un fan ha deciso di unire il due titoli in una sola immagine. Nello specifico, l'utente Reddit Blindster13 ha realizzato unafan artche mostra Kratos riprodotto con il particolare stile artistico di. Leggi altro...

Eurogamer_it : Ecco una fantastica fan art crossover che unisce #GodofWar e #Hades. - GamingToday4 : Chrono Trigger: l’Art Director di God Of War ha reinterpretato alcuni personaggi - GameXperienceIT : PS5: God of War: Ragnarok e GT7 assenti nel video del CES 2021 - infoitscienza : PS5, la line up del 2021 si assottiglia: God of War 2 e Gran Turismo 7 vittime del COVID o di cattiva comunicazione? - Asgard_Hydra : PS5, la line up del 2021 si assottiglia: God of War 2 e Gran Turismo 7 vittime del COVID o di cattiva comunicazione? -