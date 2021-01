Gnabry | “Il Bayern può fare come il Real Madrid in Champions Un giorno vorrei il Pallone d’Oro…”

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Grandi ambizioni per Serge, attaccante delMonaco e della nazionale tedesca, che ai microfoni del Daily Mail ha voluto parlare del suo momento personale dando uno sguardo al passato ma soprattutto al futuro con grandi sogni daizzare.: dallaald'Orocaption id="attachment 1009411" align="alignnone" width="475"(getty images)/captionParte dal ricordo della vittoria dellaLeague della passata annatacon un pizzico di amarezza per l'assenza del pubblico: "Ricordo ancora un momento particolare in cui mi son ritrovato al centro del campo con Alaba e Kimmich. Ci stavamo guardando attorno ed era triste non avere i fan, la famiglia e le persone a cui vuoi bene per festeggiare. ...