Gli Champs-Élysées di Parigi si rifanno il look, ecco come diventeranno (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il via libera dalla sindaca della città, Anne Hidalgo, è finalmente arrivato. A Parigi gli Champs-Élysées, insieme con il vicino Arc de Triomphe, sono pronti per un restyling completo in chiave green, che li vedrà trasformarsi, a poco a poco, in un nuovo gigantesco giardino a cielo aperto. Costo stimato dell'intera operazione: 250 milioni di euro. Il progetto scelto per questa grande opera pubblica, che va di fatto a ridisegnare una delle aree più celebri dell'intera capitale francese, porta la firma dello studio di architettura Pca-Stream, e punta a convertire il celebre viale Parigino in uno spazio «sostenibile, desiderabile e inclusivo», capace di mitigare – con la sua bellezza e la sua quota verde - gli effetti del traffico. Gli Champs-Élysées, d'altronde, risultano oggi alquanto ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il via libera dalla sindaca della città, Anne Hidalgo, è finalmente arrivato. Agli, insieme con il vicino Arc de Triomphe, sono pronti per un restyling completo in chiave green, che li vedrà trasformarsi, a poco a poco, in un nuovo gigantesco giardino a cielo aperto. Costo stimato dell'intera operazione: 250 milioni di euro. Il progetto scelto per questa grande opera pubblica, che va di fatto a ridisegnare una delle aree più celebri dell'intera capitale francese, porta la firma dello studio di architettura Pca-Stream, e punta a convertire il celebre vialeno in uno spazio «sostenibile, desiderabile e inclusivo», capace di mitigare – con la sua bellezza e la sua quota verde - gli effetti del traffico. Gli, d'altronde, risultano oggi alquanto ...

