Gli appassionati auguri di Katy Perry a Orlando Bloom per i 44 anni: “Grazie per esserci sempre” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Arrivano su Instagram gli auguri di Katy Perry a Orlando Bloom. L’attore oggi spegne 44 candeline e le parole della popstar, sua futura moglie, sono una solenne celebrazione. Il primo compleanno da papà bis Per Orlando Bloom si tratta del primo genetliaco da papà bis. Nel mese di agosto è nata Daisy Dove, primo frutto dell’amore con Katy Perry. Papà bis perché l’attore era già padre di Flynn, 10 anni, nato dal precedente matrimonio con Miranda Kerr. Nel frattempo la coppia attende di poter convolare a nozze. Il momento del sì era previsto per il 2020 ma la pandemia ha fatto posticipare l’evento. La coppia, infatti, sogna una cerimonia sontuosa e con grandi numeri. Oggi gli auguri di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Arrivano su Instagram glidi. L’attore oggi spegne 44 candeline e le parole della popstar, sua futura moglie, sono una solenne celebrazione. Il primo compleanno da papà bis Persi tratta del primo genetliaco da papà bis. Nel mese di agosto è nata Daisy Dove, primo frutto dell’amore con. Papà bis perché l’attore era già padre di Flynn, 10, nato dal precedente matrimonio con Miranda Kerr. Nel frattempo la coppia attende di poter convolare a nozze. Il momento del sì era previsto per il 2020 ma la pandemia ha fatto posticipare l’evento. La coppia, infatti, sogna una cerimonia sontuosa e con grandi numeri. Oggi glidi ...

