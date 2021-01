Giro di direttori nel gruppo Gedi: Brancoli dal Tirreno alle testate venete. Monestier guiderà anche il Piccolo, redattori in sciopero (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dopo la vendita di Tirreno, Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio e Nuova Ferrara, il gruppo Gedi che fa capo alla famiglia Agnelli ridisegna le direzioni delle testate del Nordest. Con una decisione improvvisa che fa salire sulle barricate i redattori del Piccolo, entrati in sciopero contro l’editore. Fabrizio Brancoli, ex direttore del quotidiano toscano con sede a Livorno ceduto a Sae, prende la responsabilità di Mattino di Padova, Tribuna di Treviso, Nuova Venezia e Mestre e Corriere delle Alpi. Omar Monestier, già direttore del Messaggero Veneto, guiderà anche Il Piccolo, con Roberta Giani (ex direttrice della Gazzetta di Modena) come condirettrice e Paolo Mosanghini ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dopo la vendita di, Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio e Nuova Ferrara, ilche fa capo alla famiglia Agnelli ridisegna le direzioni delledel Nordest. Con una decisione improvvisa che fa salire sulle barricate idel, entrati incontro l’editore. Fabrizio, ex direttore del quotidiano toscano con sede a Livorno ceduto a Sae, prende la responsabilità di Mattino di Padova, Tribuna di Treviso, Nuova Venezia e Mestre e Corriere delle Alpi. Omar, già direttore del Messaggero Veneto,Il, con Roberta Giani (ex direttrice della Gazzetta di Modena) come condirettrice e Paolo Mosanghini ...

