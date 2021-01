Giortì | gli «incontri galeotti» di Gemma Galgani

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)La ricerca dell’amore perè una vera costante. E anche a, docureality che la vede protagonista in coppia con Giulia De Dellis (disponibile su Mediaset Play e Witty TV), la dama di Uomini e Donne ha avuto modo di interagire con il genere maschile in maniera più o meno romantica. Se Tina Cipollari, nella puntata di odierna del dating show, vi ha dato un assaggio dei “momenti”, vi proponiamo una carrellata di inaspettati tête-à-tête di cuiè stata al centro in. FESTA SAHARA, UN PARTICOLARE FEELING Alla festa a sorpresa a tema Sahara di Alessandra, ex concorrente di Temptation Island, per il marito Emanuele,prova un particolare feeling per il padre ...