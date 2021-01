Giorgio Manetti ha rifiutato il GF Vip per un altro reality: le motivazioni (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’ex cavaliere del trono over ha confessato di aver detto no ad Alfonso Signorini, ma di essere pronto per un altro reality. Ecco le sue dichiarazioni. Giorgio Manetti ha detto no ad Alfonso Signorini La quinta edizione del Grande Fratello Vip sta per arrivare alle battute finali. Il reality è iniziato a distanza di pochissimo tempo dalla quarta edizione e abbiamo visto una serie davvero corposa di ritiri e di squalifiche. Tuttavia, l’azienda ha prolungato il programma di ben due mesi e si concluderà a febbraio. Per questo ci sono stati molti nuovi ingressi. Ma nel web si vocifera ancora di chi doveva far parte del cast, di chi voleva Alfonso Signorini. Uno di questi è Giorgio Manetti. Lo abbiamo conosciuto a Uomini e Donne alcuni anni fa quando ha deciso di ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’ex cavaliere del trono over ha confessato di aver detto no ad Alfonso Signorini, ma di essere pronto per un. Ecco le sue dichiarazioni.ha detto no ad Alfonso Signorini La quinta edizione del Grande Fratello Vip sta per arrivare alle battute finali. Ilè iniziato a distanza di pochissimo tempo dalla quarta edizione e abbiamo visto una serie davvero corposa di ritiri e di squalifiche. Tuttavia, l’azienda ha prolungato il programma di ben due mesi e si concluderà a febbraio. Per questo ci sono stati molti nuovi ingressi. Ma nel web si vocifera ancora di chi doveva far parte del cast, di chi voleva Alfonso Signorini. Uno di questi è. Lo abbiamo conosciuto a Uomini e Donne alcuni anni fa quando ha deciso di ...

fainformazione : Giorgio Manetti rifiuta di diventare concorrente del Grande Fratello Vip: 'ho detto no' - Spettegola Giorgio Manet… - zazoomblog : Uomini e donne Giorgio Manetti non va nella Casa: Ho detto di no al Grande Fratello Vip - #Uomini #donne #Giorgio… - fainfocultura : Giorgio Manetti rifiuta di diventare concorrente del Grande Fratello Vip: 'ho detto no' - Spettegola Giorgio Manet… - gaitokinoshita : Giorgio Manetti all’isola dei famosi e questo mi rende Felice - GossipItalia3 : Giorgio Manetti: «Ho detto no al Grande Fratello Vip», a cosa punta l’ex di Gemma #gossipitalianews -