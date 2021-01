Giannini: “Lazio solida e Roma devastante nelle ripartenze, sarà un bel derby” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) – “Roma e Lazio arrivano al derby con due grandi risultati, i biancocelesti hanno vinto fuori casa e la Roma ha rimontato l’Inter. Come al solito è difficile fare un pronostico su una partita del genere. sarà un bel derby, quello che mi dispiace è che ad assistere a questa sfida non ci sia il pubblico”. L’ex capitano giallorosso, Giuseppe Giannini, all’Adnkronos non nasconde le sue aspettative rispetto alla stracittadina in programma venerdì all’Olimpico che vedrà affrontarsi due squadre di qualità che stanno attraversando un buon momento. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 gennaio 2021), 13 gen. (Adnkronos) – “arrivano alcon due grandi risultati, i biancocelesti hanno vinto fuori casa e laha rimontato l’Inter. Come al solito è difficile fare un pronostico su una partita del genere.un bel, quello che mi dispiace è che ad assistere a questa sfida non ci sia il pubblico”. L’ex capitano giallorosso, Giuseppe, all’Adnkronos non nasconde le sue aspettative rispetto alla stracittadina in programma venerdì all’Olimpico che vedrà affrontarsi due squadre di qualità che stanno attraversando un buon momento. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

