Giampaolo: “Perché il Toro somigli alle mie idee ci vorrà una vita” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il tecnico del Torino Marco Giampaolo ha commentato così ai microfoni di Raisport il ko i rigori contro il Milan: “Alla squadra ho chiesto di giocare, non ci sono tornei diversi dagli altri: non siamo grandi palleggiatori ma si può fare meglio rispetto a quanto abbiamo fatto ad esempio sabato in campionato. Stasera non siamo stati pericolosi davanti ma abbiamo giocato con una buona personalità. Quanto tempo servirà Perché il Torino somigli alle mie idee? Una vita”. Foto: sito Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il tecnico del Torino Marcoha commentato così ai microfoni di Raisport il ko i rigori contro il Milan: “Alla squadra ho chiesto di giocare, non ci sono tornei diversi dagli altri: non siamo grandi pggiatori ma si può fare meglio rispetto a quanto abbiamo fatto ad esempio sabato in campionato. Stasera non siamo stati pericolosi davanti ma abbiamo giocato con una buona personalità. Quanto tempo serviràil Torinomie? Una”. Foto: sito Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

TuttoMercatoWeb : Meite verso l'addio al Torino, la conferma di Giampaolo: 'Oggi non ha giocato perché è in partenza' - infoitsport : Torino, Giampaolo: “Meité non ha giocato perché è in partenza” - Yuro_23 : RT @TuttoMercatoWeb: Meite verso l'addio al Torino, la conferma di Giampaolo: 'Oggi non ha giocato perché è in partenza' - ninoBertolino : RT @sa_cantone: #Giampaolo: '#Meité? Stasera non era a disposizione perché credo che sia in partenza, poi cosa succederà domani non so' #C… - effe1312 : @richy4658 @francescoeffe10 E l’anno scorso, unici a non aver fatto preparazione perché precettati il 4 Agosto in E… -

Ultime Notizie dalla rete : Giampaolo Perché Regeni, l’avvocata Ballerini: «Sogno Giulio che cammina, gli daremo giustizia» Corriere della Sera