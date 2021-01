GFVip, pace fatta tra Maria Teresa Ruta e Cecilia Capriotti: ecco come (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tutto è bene quel che finisce bene, si potrebbe sintetizzare così l’abbraccio commosso avvenuto nella cucina della Casa di Cinecittà del GFVip con il quale Maria Teresa Ruta e Cecilia Capriotti hanno sancito la pace. I dettagli Un abbraccio in cucina tra lacrime e singhiozzi. E’ finito così il duro, durissimo confronto tra Maria Teresa Ruta e Cecilia Capriotti iniziato durante il live, il trentaduesimo, di lunedì 11 gennaio. Vediamo i fatti. Parte tutto, come detto, dal live di lunedì quando Maria Teresa Ruta ha mandato in nomination Cecilia Capriotti. La ex modella e ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tutto è bene quel che finisce bene, si potrebbe sintetizzare così l’abbraccio commosso avvenuto nella cucina della Casa di Cinecittà delcon il qualehanno sancito la. I dettagli Un abbraccio in cucina tra lacrime e singhiozzi. E’ finito così il duro, durissimo confronto trainiziato durante il live, il trentaduesimo, di lunedì 11 gennaio. Vediamo i fatti. Parte tutto,detto, dal live di lunedì quandoha mandato in nomination. La ex modella e ...

quasimoda3 : L’eleganza e la bontà di Maria Teresa che nonostante quasi 48 ore di Cecilia che ci lamenta per una caxxo di nomina… - hellohouse_ : Sono fan di Dayane e vorrei rassicurarvi state tranquilli che non vince ma non vince neanche Tommaso sarebbero due… - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Hanno fatto pace ?? #gfvip - IndiaMarino4 : RT @amandamari8: @Uhnana_00 Dayane che si è alzata, Stefania dice che esagera, Tommy difende MTR e guarda caso Cecilia decide di fare la pa… - passionmakeup_ : RT @spenceremilys: VOCE DEL POPOLO FRANCESKA. LASCIATE TOMMASO IN PACE #TZVIP #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : GFVip pace Tommaso Zorzi e Stefania Orlando: pace fatta Grande Fratello GFVip, pace fatta tra Maria Teresa Ruta e Cecilia Capriotti: ecco come

Un abbraccio commosso nella cucina della Casa del GFVip a Cinecittà ha sancito la pace tra Maria Teresa Ruta e Cecilia Capriotti. I dettagli ...

Maria Teresa Ruta choc al Gf Vip, crisi di nervi e urla furiose: «Mi sono rotta i cogl***». Intervengono gli altri

Cecilia Capriotti, ancora furiosa per la nomination ricevuta da Maria Teresa, durante la cena lancia una frecciatina al vetriolo: «Stanotte qualcuno russava nella camera...». Maria Teresa Ruta scappa ...

Un abbraccio commosso nella cucina della Casa del GFVip a Cinecittà ha sancito la pace tra Maria Teresa Ruta e Cecilia Capriotti. I dettagli ...Cecilia Capriotti, ancora furiosa per la nomination ricevuta da Maria Teresa, durante la cena lancia una frecciatina al vetriolo: «Stanotte qualcuno russava nella camera...». Maria Teresa Ruta scappa ...