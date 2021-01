GFVIP, Maria Teresa Ruta sfogo nervoso: crollo inevitabile (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nella casa del GFVIP sin dall’inizio, Maria Teresa Ruta ha avuto nella notte un crollo nervoso. La conduttrice, dagli atteggiamenti pittoreschi ma sempre molto disponibile con tutti, ha superato un numero considerevole di nomination sempre premiata dal pubblico che a dispetto dei suoi coinquilini la vuole all’interno della casa. Ha raccontato se stessa senza filtri Maria Teresa in questo periodo di segregazione volontaria, ha messo in discussione il suo ruolo di mamma, di moglie ma anche di compagna e di figlia e probabilmente i telespettatori lo hanno capito riconoscendole il diritto di godersi l’esperienza nel reality fino alla fine. Provocata da Cecilia Capriotti che le ha fatto notare il fastidio che provoca al riposo degli altri inquilini, ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nella casa delsin dall’inizio,ha avuto nella notte un. La conduttrice, dagli atteggiamenti pittoreschi ma sempre molto disponibile con tutti, ha superato un numero considerevole di nomination sempre premiata dal pubblico che a dispetto dei suoi coinquilini la vuole all’interno della casa. Ha raccontato se stessa senza filtriin questo periodo di segregazione volontaria, ha messo in discussione il suo ruolo di mamma, di moglie ma anche di compagna e di figlia e probabilmente i telespettatori lo hanno capito riconoscendole il diritto di godersi l’esperienza nel reality fino alla fine. Provocata da Cecilia Capriotti che le ha fatto notare il fastidio che provoca al riposo degli altri inquilini, ...

