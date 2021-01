GF Vip, la Romero si sbilancia sulla Gregoraci: “Ha tirato fuori il meglio di Pretelli” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dopo aver assistito alle vicende sentimentali di Pierpaolo Pretelli, uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip, la splendida Ariadna Romero decide di sbilanciarsi sulle due ragazze con cui il suo ex ha raggiunto un certo livello di intimità. E, a sorpresa, si rivela particolarmente colpita da Elisabetta Gregoraci. Questa edizione del GF Vip ha visto Pierpaolo Pretelli avvicinarsi sempre più alla bella conduttrice calabrese, che però non ha mai voluto lasciarsi davvero andare. Una volta lasciata la Casa più spiata d’Italia, per tornare da suo figlio in tempo per le feste di Natale, l’ex velino ha avuto modo di conoscere meglio la new entry Giulia Salemi, e tra loro è scoppiata la passione. In tutto questo, Ariadna Romero ha deciso di dire la sua. La splendida modella ... Leggi su dilei (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dopo aver assistito alle vicende sentimentali di Pierpaolo, uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip, la splendida Ariadnadecide dirsi sulle due ragazze con cui il suo ex ha raggiunto un certo livello di intimità. E, a sorpresa, si rivela particolarmente colpita da Elisabetta. Questa edizione del GF Vip ha visto Pierpaoloavvicinarsi sempre più alla bella conduttrice calabrese, che però non ha mai voluto lasciarsi davvero andare. Una volta lasciata la Casa più spiata d’Italia, per tornare da suo figlio in tempo per le feste di Natale, l’ex velino ha avuto modo di conoscerela new entry Giulia Salemi, e tra loro è scoppiata la passione. In tutto questo, Ariadnaha deciso di dire la sua. La splendida modella ...

