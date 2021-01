GF VIp | la mamma di Giulia Salemi rompe il silenzio

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Farima Tehrani ha rotto ile ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi La donna in un’intervista a Chi ha detto la sua su Pierpaolo Pretelli e anche su Elisabetta Gregoraci. Ladell’influencer, Farima Tehrani, ha precisato che sino ad ora ha scelto di non esporsi, per permettere adi fare il suo percorso nel reality di Canale 5, ma che adesso ha voluto dire la sua al settimanale diretto da Alfonso Signorini. La cinquantottenne ha commentato: “ha 27 anni e se per certe cose è cresciuta e maturata in fretta, per altri versi è ancora un’adolescente che vive di istinto e il suo cuore prevale sulla ragione. Non so se possiamo parlare di innamoramento, ma la vedo felice e spensierata”. La madre disostiene che lei e Pierpaolo condividano gli stessi sogni. Su Pierpaolo ...