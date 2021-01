GF Vip | Giulia Salemi in lacrime perché non piace alla famiglia di Pierpaolo Pretelli | lo sfogo VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ai genitori dinonE’ palese chenondi. Un primo sospetto il pubblico lo ha avuto in occasione della puntata speciale del Grande Fratello Vip 5vigilia di Capodanno. In quell’occasione, la madre dell’ex Velino di Striscia la Notizia, in collegamento live per fargli gli auguri di buon anno, ha approfittato della situazione per dirgli che la sua vicinanza con l’influencer italo-persiana gli sta facendo perdere consensi con i fan. “Purtroppo ti devo dire che in questo ultimo periodo hai perso moltissimi consensi, quindi riprendi il tuo cammino e mostra le tue ali. Fai vedere tutte le tue qualità. Vai avanti come facevi ...