GF Vip | Elisabetta Gregoraci niente quarantena dopo Dubai | ecco il motivo

Leggi su funweek

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)viola la? Scoppia il caso Solo qualche giorno fa vi abbiamo dato conto della vacanza super lusso di, per vedere il figlio Nathan Falco: la conduttrice ha trascorso del tempo con lui cogliendo anche l’occasione per stare al caldo e godersi il mare, ma quando la tv chiama, la showgirl calabrese risponde. Così, è apparsa all’ultima puntata del GF VIP, con tanto di confronto con Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, senza starsene in, come vorrebbe la legge. LEGGI ANCHE: — Mamma di Pierpaolo Pretelli commenta così: quel post lascia l’amaro in bocca ai fan di Giulia Salemi e di Pretelli Pronti per un lunedì da VIPPONI? Aspettatevi conflitti, ...