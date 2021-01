GF Vip, Cecilia Capriotti rimprovera Andrea Zenga davanti a tutti (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Continuano le tensioni nella Casa del GF Vip. Cecilia Capriotti rimprovera Andrea Zenga davanti a tutti, dopo un confronto su un episodio che ha generato attrito tra i due. La concorrente chiede apertamente al coinquilino di cambiare atteggiamento. Cecilia Capriotti e Andrea Zenga: confronto nella Casa Nelle scorse ore, Cecilia Capriotti e Andrea Zenga si sono confrontati apertamente su un episodio che avrebbe infastidito la concorrente, e il loro faccia a faccia è sfociato in un rimprovero davanti agli altri inquilini della Casa del GF Vip. Il ragazzo si è confidato con Maria Teresa Ruta in merito al ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Continuano le tensioni nella Casa del GF Vip., dopo un confronto su un episodio che ha generato attrito tra i due. La concorrente chiede apertamente al coinquilino di cambiare atteggiamento.: confronto nella Casa Nelle scorse ore,si sono confrontati apertamente su un episodio che avrebbe infastidito la concorrente, e il loro faccia a faccia è sfociato in un rimproveroagli altri inquilini della Casa del GF Vip. Il ragazzo si è confidato con Maria Teresa Ruta in merito al ...

infoitcultura : Grande Fratello Vip, Cecilia Capriotti: 'Enock trattato come un Dio', la reazione dell'ex gieffino - infoitcultura : Grande Fratello Vip, 'tu mi hai tradita'. Cecilia Capriotti fa piangere di nuovo Maria Teresa Ruta - brekbia : RT @ShinNihonKikaku: Cecilia a Carlotta: Tu sei andata in veste da Maurizio Costanzo di??? Carlotta: Di Carlotta!!! Cecilia continua pure a… - ShinNihonKikaku : Cecilia a Carlotta: Tu sei andata in veste da Maurizio Costanzo di??? Carlotta: Di Carlotta!!! Cecilia continua pur… - zazoomblog : Grande Fratello Vip 5 Cecilia Capriotti sbotta dopo la crisi di Maria Teresa Ruta:”la vittima qui sono io!”. Poi ci… -