GF Vip | Alfonso Signorini chiede scusa in diretta tv | “Ho sbagliato | chiedo scusa al pubblico ed ai vipponi” VIDEO

Alfonso Signorini torna a parlare della lite tra Antonella e Samantha Ebbene sì, a distanza di una settimana il conduttore Alfonso Signorini ha chiesto scusa al numeroso pubblico del Grande Fratello Vip 5. Il motivo? Per non aver interrotto la la forte discussione fra Antonella Elia e Samantha De Grenet che si è maturata sette giorni fa. Un acceso faccia a faccia avvenuto all'interno della casa più spiata d'Italia, precisamente nel glassroom che ha scatenato in seguito tantissime polemiche e critiche. Il popolo del web e i telespettatori, infatti si sono indignati per le pesanti offese che la bionda opinionista ha rivolto alla concorrente del reality show di Canale 5 accusandola di essere ingrassata, non tenendo conto che quest'ultima ha avuto un tumore al seno.

