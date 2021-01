GF Vip 5, parla Fariba e rivela cosa pensa della storia tra sua figlia Giulia e Pierpaolo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dopo settimane di silenzio, Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi, ha rilasciato la sua prima intervista in merito alla partecipazione di sua figlia Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 5. Lo ha fatto al settimanale “Chi” di Alfonso Signorini, affermando di aver accettato solo perché ha fiducia nelle persone che gliel’hanno proposta. Fariba ha poi spiegato che non ha fatto nessun patto con la figlia affinché non intervenisse in alcun modo nelle dinamiche del GF Vip 5. Fariba Tehrani parla del legame tra sua figlia Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli Semplicemente ha deciso assieme a Giulia che la ragazza facesse questo percorso da sola, senza essere condizionata dall’esterno come in ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dopo settimane di silenzio,Tehrani, madre diSalemi, ha rilasciato la sua prima intervista in merito alla partecipazione di suaSalemi al Grande Fratello Vip 5. Lo ha fatto al settimanale “Chi” di Alfonso Signorini, affermando di aver accettato solo perché ha fiducia nelle persone che gliel’hanno proposta.ha poi spiegato che non ha fatto nessun patto con laaffinché non intervenisse in alcun modo nelle dinamiche del GF Vip 5.Tehranidel legame tra suaSalemi ePretelli Semplicemente ha deciso assieme ache la ragazza facesse questo percorso da sola, senza essere condizionata dall’esterno come in ...

Sport_Fair : Il parrucchiere dei vip racconta i segreti dei calciatori Da #Ronaldo a #Ibrahimovic, parla Luigi #Paesano… - f4t_ale : @MediasetTgcom24 Parla di sua moglie o della legislatura? Xchè con questi vip non si sa mai,vista la loro mania di protagonismo. - CenerentolaNY : Sex and the City, il futuro di Mr Big: parla Sarah Jessica Parker - pairsonnalitesF : Giacomo Urtis “asfalta” Giulio Pretelli | “Pierpaolo non voleva interferenze…” – VIDEO: Tra gli ospiti della puntat… - EireenViolet : “Giulia Salemi? E’ poco chiara”, parla Francesco Oppini e fa pronostici sul vincitore del GF Vip! Ora è pure topolo… -