‘Gf Vip 5’, Guenda Goria commenta il crollo nervoso di Maria Teresa Ruta: “Lei tende a voler piacere a tutti, ma…”. Intanto Fulvio Abbate e Filippo Nardi… (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La protagonista indiscussa di queste ultime ore all’interno della Casa del Grande Fratello Vip è stata senza ombra di dubbio Maria Teresa Ruta: la concorrente, dopo mesi trascorsi all’interno del reality, nel corso della serata di ieri ha avuto un crollo nervoso, provocato da una frase che – seppur innocua – l’ha ferita: Cecilia Capriotti e altri concorrenti hanno scherzato sui coinquilini che la notte russano, tra cui rientra anche Maria Teresa, che è rimasta male per queste parole e in piscina è scoppiata in lacrime. Una reazione che non è andata giù a Cecilia, la quale non vuole prendersi le colpe di questa reazione – a suo dire esasperata ed esagerata – della sua compagna di gioco e ha chiarito che lei ha sempre trattato con il massimo rispetto la ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La protagonista indiscussa di queste ultime ore all’interno della Casa del Grande Fratello Vip è stata senza ombra di dubbio: la concorrente, dopo mesi trascorsi all’interno del reality, nel corso della serata di ieri ha avuto un, provocato da una frase che – seppur innocua – l’ha ferita: Cecilia Capriotti e altri concorrenti hanno scherzato sui coinquilini che la notte russano, tra cui rientra anche, che è rimasta male per queste parole e in piscina è scoppiata in lacrime. Una reazione che non è andata giù a Cecilia, la quale non vuole prendersi le colpe di questa reazione – a suo dire esasperata ed esagerata – della sua compagna di gioco e ha chiarito che lei ha sempre trattato con il massimo rispetto la ...

