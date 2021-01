‘Gf Vip 5’, Cecilia Capriotti sbrocca dopo il crollo di Maria Teresa Ruta: “Reazione infantile, sono io la vittima”. Intanto Filippo Nardi… (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il post puntata del Grande Fratello Vip di lunedì sera, ha visto crearsi una vera e propria crepa nel rapporto tra Maria Teresa Ruta e una delle new entry, Cecilia Capriotti. Una volta che la Ruta ha fatto il nome della showgirl al momento delle nomination, quest’ultima si è lamentata con gli altri vipponi della Casa, alzando un vero e proprio muro nei confronti della collega. La presa di posizione di Cecilia però, nella serata di ieri, ha scatenato in Maria Teresa una Reazione che mai speravamo di vedere: la gieffina si è lasciata andare a quello che per tutti è stato un grande crollo nervoso, in cui ha avuto modo di tirare fuori tutte le sue problematiche all’interno della Casa. Nonostante la ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il post puntata del Grande Fratello Vip di lunedì sera, ha visto crearsi una vera e propria crepa nel rapporto trae una delle new entry,. Una volta che laha fatto il nome della showgirl al momento delle nomination, quest’ultima si è lamentata con gli altri vipponi della Casa, alzando un vero e proprio muro nei confronti della collega. La presa di posizione diperò, nella serata di ieri, ha scatenato inunache mai speravamo di vedere: la gieffina si è lasciata andare a quello che per tutti è stato un grandenervoso, in cui ha avuto modo di tirare fuori tutte le sue problematiche all’interno della Casa. Nonostante la ...

Gabrigrifo1 : La colpa è di chi continua ad invitare in TV il catastrofista sessantottino #Galli, lui chiuderebbe tutto fino al 2… - fhxbeltrozzi : @opssgiu__ si questo si non penso che gli dia ragione sul fatto che la violentano, peró anche il discorso con stefa… - infoitsalute : GF Vip, Rosalinda in crisi dopo il messaggio del fidanzato: lo sfogo dopo la puntata - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #CeciliaCapriotti sbrocca dopo il crollo di #MariaTeresaRuta: “Reazione infantile, sono io la vittima”.… - infoitsalute : GF Vip Pretelli in crisi: tutta la famiglia contro -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip Paolo Brosio, rivelazione choc a Live non è la D'Urso. «Maria Laura mi disse, che ci faccio con lui?» Il Messaggero