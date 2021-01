Gerry Scotti di nuovo a contatto coi medici | Lacrime a fiumi

Leggi su kronic

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)si trova diin ospedale acon i. Superato il virus adesso lesi sprecano.(Instagram)è un famosissimo conduttore televisivo e radiofonico, attore ed ex politico nato in Italia. La sua carriera comincia proprio alla radio, collaborando con Radio Deejay già a metà degli anni 80. Durante i primi anni lavorativi sul piccolo schermo si specializza nella conduzione di programmi a tema musicale conducendo lo show di Radio Deejay che è il primo programma radio andato in onda in tv. Successivamente, quando il suo nome cominciava a farsi largo nello show business, venne chiamato alla conduzione di famosi quiz televisivi, grazie ai quali la sua ...