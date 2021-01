Germania, per il dopo Merkel la Cdu guarda più a Laschet che a Merz (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sabato 16 gennaio la Cdu eleggerà il suo nuovo leader di partito. La corsa per la candidatura alla (probabile) guida della Germania potrebbe essere più aperta di quanto si pensasse. Il favorito Friedrich Merz, avvocato classe 1955, sta avendo qualche problema perché diversi esponenti del partito cristiano democratico, finora rimasti silenti, stanno dichiarandosi a favore di Armin Laschet, il più “Merkel-friendly” tra i tre candidati in lizza. Merz è stato alla guida del gruppo parlamentare del Bundestag tra il 2000 e il 2002 ed è da sempre stato il grande rivale di Angela Merkel per la leadership del partito, perlomeno agli inizi degli anni 2000. È opinione comune che la voglia di leadership di Merz consista più che altro nel “togliersi un sassolino dalle scarpe” per ... Leggi su formiche (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sabato 16 gennaio la Cdu eleggerà il suo nuovo leader di partito. La corsa per la candidatura alla (probabile) guida dellapotrebbe essere più aperta di quanto si pensasse. Il favorito Friedrich, avvocato classe 1955, sta avendo qualche problema perché diversi esponenti del partito cristiano democratico, finora rimasti silenti, stanno dichiarandosi a favore di Armin, il più “-friendly” tra i tre candidati in lizza.è stato alla guida del gruppo parlamentare del Bundestag tra il 2000 e il 2002 ed è da sempre stato il grande rivale di Angelaper la leadership del partito, perlomeno agli inizi degli anni 2000. È opinione comune che la voglia di leadership diconsista più che altro nel “togliersi un sassolino dalle scarpe” per ...

borghi_claudio : Cosa aspetta il nostro governo ad unirsi alla condanna di Germania e Francia (cosa mi tocca dire!!!) per la cancell… - Einaudieditore : LA CITTÀ DEI VIVI di @NicolaLagioia inizia il suo viaggio per il mondo. Prossimamente uscirà presso: Flammarion -… - FratellidItalia : Usa, Meloni: Francia e Germania hanno condannato social per aver cancellato pagine Trump, ora anche Governo e sinis… - supergrisou : @emrato onestamente è così anche per Francia, Germania.... si decide alla giornata - formichenews : Germania, per il dopo Merkel la #Cdu guarda più a Laschet che a Merz Intanto la corsa si infiamma fra polemiche e… -