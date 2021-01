Genovese ai pm durante l’interrogatorio | “La denuncia è punizione perché non ho pagato” L’accusa | “20 ore di video registrano lo stupro”

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Cinque ore e mezzo, in cui le risposte alle domande poste dai pm sono alternate a momenti di confusione. Si è svolto cosìdi Alberto, come si legge nei verbali riportati dal Corriere della Sera. Lo scorso 18 novembre, a 12 giorni dal suo arresto condi aver stordito con un mix di droga e stuprato una 18enneuna festa nel suo attico a Milano,ha risposto ai pm Letizia Mannella e Rosaria Stagnaro raccontando la sua versione dei fatti. Le domande mirano a ricostruire cosa è successo la notte del 10 ottobre a ‘Terrazza Sentimento’, il mega attico vista Duomo dove si tenevano i festini die da dove la ragazza vittima delle presunte violenze sarebbe uscita soltanto la mattina dopo, semi-svestita e dolorante. Dopo la sua ...

Nuovi guai per Alberto Genovese, l'imprenditore del web ed ex fondatore di Facile.it in carcere con l'accusa di aver stordito con un mix di droghe e violentato una ragazza di 18 ...Alberto Genovese, l’imprenditore digitale arrestato per violenza sessuale, ha raccontato ai giudici di aver pagato per fare sesso la 18enne che ...