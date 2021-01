Genova | paura sull’autobus | sale con il cane senza museruola e scatena l’inferno Poi la trappola

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nuova aggressione a un autista di bus, stavolta a. I poliziotti hanno denunciato un 53enne per il reato di danneggiamento. L’uomo è salito a bordo del mezzo pubblico con il suo. Quando l’autista gli ha chiesto gentilmente di mettergliela, il 53enne è andato su tutte le furie, reagendo in maniera spropositata. Ha inveito contro di lui, lo ha minacciato e ha colpito con calci e pugni la porta a protezione del posto di guida., lo stratagemma del poliziotto L’aggressore ha danneggiato anche la carrozzeria dell’autobus, colpendola con il guinzaglio a catena delper poi scappare. Nel caos ha perso all’interno del bus il suo telefono cellulare. L’autista l’ha trovato, consegnandolo immediatamente agli agenti intervenuti in suo soccorso. A un poliziotto ...