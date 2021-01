Gela diventa zona rossa: raddoppiati i contagi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La Sicilia, durante questa ondata di coronavirus, ha registrato una inversione di tendenza sull’andamento dei contagi. Se durante la prima ondata, infatti, era stata tra le regioni più “virtuose” e dall’Rt più basso, adesso è invece tra le più vessate. Già a novembre era stata scenario di zone rosse a macchia di leopardo (ricordiamoci che Vittoria, ad esempio, è rimasta zona rossa per un mese intero, con quasi 1000 contagi per 65000 abitanti). Adesso le festività e gli assembramenti natalizi sembrano star presentando il conto, ed infatti si ricomincia con l’istituzione di nuove zone rosse per tutta l’Isola (che al momento è collocata in fascia arancione). Se la scorsa settimana era stata la volta di Messina, oggi tocca a Gela. Il sindaco ha infatti dichiarato che la città sarà istituita ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La Sicilia, durante questa ondata di coronavirus, ha registrato una inversione di tendenza sull’andamento dei. Se durante la prima ondata, infatti, era stata tra le regioni più “virtuose” e dall’Rt più basso, adesso è invece tra le più vessate. Già a novembre era stata scenario di zone rosse a macchia di leopardo (ricordiamoci che Vittoria, ad esempio, è rimastaper un mese intero, con quasi 1000per 65000 abitanti). Adesso le festività e gli assembramenti natalizi sembrano star presentando il conto, ed infatti si ricomincia con l’istituzione di nuove zone rosse per tutta l’Isola (che al momento è collocata in fascia arancione). Se la scorsa settimana era stata la volta di Messina, oggi tocca a. Il sindaco ha infatti dichiarato che la città sarà istituita ...

