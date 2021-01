Gazzetta: Napoli, qualche giocatore è contrariato da certe uscite di Gattuso (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La Gazzetta dello Sport racconta di un certo malumore nello spogliatoio del Napoli. Pare che a qualche giocatore non siano andate giù le recenti dichiarazioni post partita di Rino Gattuso, tanto da essersi determinato un “equilibrio molto precario”. La rosea scrive: “L’attualità racconta di un equilibrio molto precario nell’ambiente. certe uscite dell’allenatore non stanno convincendo lo spogliatoio, qualche giocatore è contrariato. Ma nessuno può pretendere alibi in questo momento. Si corre il rischio che il progetto tecnico debba essere rivisto ancor prima che si arrivi al termine del girone d’andata”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ladello Sport racconta di un certo malumore nello spogliatoio del. Pare che anon siano andate giù le recenti dichiarazioni post partita di Rino, tanto da essersi determinato un “equilibrio molto precario”. La rosea scrive: “L’attualità racconta di un equilibrio molto precario nell’ambiente.dell’allenatore non stanno convincendo lo spogliatoio,. Ma nessuno può pretendere alibi in questo momento. Si corre il rischio che il progetto tecnico debba essere rivisto ancor prima che si arrivi al termine del girone d’andata”. L'articolo ilsta.

