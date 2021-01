Gazzetta: Malcuit ha detto sì al Parma, manca solo l’ok di D’Aversa (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il primo giocatore a lasciare il Napoli, nel mercato invernale, dovrebbe essere Kevin Malcuit. Pare destinato al prestito al Parma. La Gazzetta dello Sport scrive che il giocatore ha dato il suo ok, che De Laurentiis è d’accordo. Ma che manca ancora il benestare di D’Aversa, preoccupato dal lungo stop a causa della rottura del crociato. “Lo scatto c’è stato. Il Parma ha trattato e ottenuto nelle scorse ore l’ok di De Laurentiis al prestito di Malcuit, che andrebbe a riempire la prima casella degli obiettivi emiliani. Il numero uno Krause ha sfruttato gli ottimi rapporti con gli azzurri per avanzare sulle concorrenti che avevano richiesto Malcuit. A inizio gennaio anche la Fiorentina era in piena corsa per l’esterno, ma ora i toscani hanno cambiato ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il primo giocatore a lasciare il Napoli, nel mercato invernale, dovrebbe essere Kevin. Pare destinato al prestito al. Ladello Sport scrive che il giocatore ha dato il suo ok, che De Laurentiis è d’accordo. Ma cheancora il benestare di D’Aversa, preoccupato dal lungo stop a causa della rottura del crociato. “Lo scatto c’è stato. Ilha trattato e ottenuto nelle scorse oredi De Laurentiis al prestito di, che andrebbe a riempire la prima casella degli obiettivi emiliani. Il numero uno Krause ha sfruttato gli ottimi rapporti con gli azzurri per avanzare sulle concorrenti che avevano richiesto. A inizio gennaio anche la Fiorentina era in piena corsa per l’esterno, ma ora i toscani hanno cambiato ...

