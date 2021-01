Gazzetta: Malcuit ha detto sì al Parma, manca solo l'ok di D'Aversa (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La Gazzetta dello Sport scrive che il giocatore ha dato il suo ok, che De Laurentiis è d'accordo. Ma che manca ancora il benestare di D'Aversa, preoccupato dal lungo stop a causa della rottura del ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ladello Sport scrive che il giocatore ha dato il suo ok, che De Laurentiis è d'accordo. Ma cheancora il benestare di D'Aversa, preoccupato dal lungo stop a causa della rottura del ...

napolista : Gazzetta: #Malcuit ha detto sì al #Parma, manca solo l’ok di D’Aversa De Laurentiis è d’accordo per il prestito. I… - Crazy_World44 : RT @Gazzetta_it: #Calciomercato #Parma, quasi fatta per #Malcuit dal #Napoli. In avanti #CarlesPerez o #Falco - sportli26181512 : Parma, quasi fatta per Malcuit. Idee Carles Perez o Falco: Parma, quasi fatta per Malcuit. Idee Carles Perez o Falc… - Gazzetta_it : #Calciomercato #Parma, quasi fatta per #Malcuit dal #Napoli. In avanti #CarlesPerez o #Falco - Gazzetta_it : VIDEO #Conti si avvicina alla Viola. La #Roma su #Montiel. E #Malcuit e #Frabotta… (di -