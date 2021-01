Gasperini | «Teniamo alla Coppa Italia Con il Cagliari giocheremo al meglio»

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Le parole del tecnico nerazzurrovigilia di Atalanta-, in programma giovedì 14 gennaio (ore 21,15) al Gewiss stadium.

ItaSportPress : Atalanta, Gasperini: 'Teniamo alla Coppa Italia e con il Cagliari sfrutteremo fattore casalingo' -… - Mediagol : #Atalanta-#Cagliari, Gasperini: 'Teniamo a passare il turno, avversario da non sottovalutare. Meglio senza Gomez? R… - Notiziedi_it : Atalanta, Gasperini: “Teniamo alla Coppa Italia. Gomez? Abbiamo trovato un equilibrio” - Fantacalcio : Atalanta, Gasperini: 'Teniamo alla Coppa Italia, vi dico chi gioca in porta e...' - napolista : #Gasperini: “Senza Papu un nuovo equilibrio? Facevamo bene anche prima” A Rai Sport: “La Coppa Italia è una competi… -

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini Teniamo

Vigilia di Atalanta-Cagliari, match degli ottavi di finale di Coppa Italia: domani sera la gara sarà trasmessa in diretta alle ore 21.15 su Rai 2. Il tecnico nerazzurro Gasperini ha presentato il matc ...I primi giorni del 2021 sono stati segnati in maniera quasi assoluta dalla crisi di Governo che, per opera principalmente di Matteo Renzi, ha investito il Governo Conte II detto impropriamente "Giallo ...