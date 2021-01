Gasperini | “Coppa Italia? Il turnover è necessario Occasione per chi ha giocato poco”

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Intervenuto ai microfoni di Rai sport per presentare la sfida didi domani contro il Cagliari, il tecnico dell’Atalanta, Giampierosi è così espresso sulla necessità di applicare: “Èperché da domani iniziamo un tour de force di quattro partite in dieci giorni. Tutte gare molto difficili e quindi saràutilizzare tutta quanta la rosa. Tornerà Sportiello e ci potrebbero essere altre prove, però questo non toglie la volontà comunque di andare avanti. Questo discorso vale per tutti, per Maehle, per Miranchuk e gli altriri che sono stati utilizzati meno. Anzi, potrebbe essere l’, vista l’importanza della gara, per chi hameno di giocare una partita che ...

petrazzuolo : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Atalanta, Gasperini: il turnover è necessario - susydigennaro : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Atalanta, Gasperini: il turnover è necessario - Salvato95551627 : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Atalanta, Gasperini: il turnover è necessario - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Atalanta, Gasperini: il turnover è necessario - napolimagazine : COPPA ITALIA - Atalanta, Gasperini: il turnover è necessario -

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini Coppa

I nostri consigli sulla formazione da schierare per la 18^ giornata di Serie A, in programma il prossimo week-end.Atalanta begin their quest to win the Coppa Italia for the first time in over 50 years when they host Cagliari in the last-16 on Thursday (8.15pm kick-off, UK time). La Dea won their only Coppa Italia ...