Garante Detenuti Lazio | necessarie risposte | 97 casi tra detenuti

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma – “Ha ragione il ministro Speranza: non bisogna abbassare la guardia contro il Covid. La sua diffusione e’ ancora intensa, in modo particolare negli ambienti e tra le persone con maggiore vulnerabilita’, come nelle Rsa e nelle carceri.” “A Roma, dopo quello di Regina Coeli, che va finalmente chiudendosi, e’ attivo dall’inizio dell’anno un focolaio a Rebibbia Nuovo complesso. Questa mattina erano 23 ipositivi al virus, ma lo screening e’ ancora in corso e potrebbero aumentare”. Cosi’ ildelle persone sottoposte a misure restrittive della liberta’ della Regione, Stefano Anastasi’a, in merito ai dati sulla diffusione dei dati sul Covid-19 nelle carceri, del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) del ministero della Giustizia. Secondo il dati del Dap aggiornati alle 20 dell’11 ...