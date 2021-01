Galli sbotta per il dilungamento di Renzi: "Sono al lavoro dalle 6 e sento luoghi comuni" (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Molta serenità a #cartabianca.Puntata del 12 gennaio 2021 su Rai 3. pic.twitter.com/23JxmBlx1e— LALLERO (@see lallero) January 12, 2021 L’intervista a Matteo Renzi, leader di Italia Viva, a Cartabianca dura più del previsto e l’infettivologo Massimo Galli non fa niente per esprire il suo disappunto. “Un po’ scocciato? Un po’ troppo scocciato, abbia pazienza. Sono in piedi a lavorare dalle 6 di stamattina, posso capire tutto, ma faccio a meno”, ha detto Galli piccato a Bianca Berlinguer, la quale immediatamente per stemperare la tensione gli ha domandato se fosse preoccupato per la crisi di governo in atto: “Ma Sono preoccupato anche dalla serqua di luoghi comuni che ho sentito, oltretutto, mi perdoni: forse è il caso che ne parliamo un’altra sera, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Molta serenità a #cartabianca.Puntata del 12 gennaio 2021 su Rai 3. pic.twitter.com/23JxmBlx1e— LALLERO (@see lallero) January 12, 2021 L’intervista a Matteo, leader di Italia Viva, a Cartabianca dura più del previsto e l’infettivologo Massimonon fa niente per esprire il suo disappunto. “Un po’ scocciato? Un po’ troppo scocciato, abbia pazienza.in piedi a lavorare6 di stamattina, posso capire tutto, ma faccio a meno”, ha dettopiccato a Bianca Berlinguer, la quale immediatamente per stemperare la tensione gli ha domandato se fosse preoccupato per la crisi di governo in atto: “Mapreoccupato anche dalla serqua diche ho sentito, oltretutto, mi perdoni: forse è il caso che ne parliamo un’altra sera, ...

Il virologo era in attesa del suo intervento a Cartabianca e quando gli è stata data la parola non ha nascosto l'irritazione ...

updated 9:23 AM UTC, Jan 13, 2021

L'onnipresente direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'ospedale Sacco di Milano protagonista di un siparietto nello trasmissione Rai Caratabianca dopo l'intervista a Matteo Renzi sulla cris ...

