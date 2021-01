Gaia Zorzi, sorella di Tommaso: tra Grande Fratello Vip e politica, ecco cosa ha scelto (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Gaia Zorzi, la sorella minore di Tommaso (attuale protagonista del Grande Fratello Vip), è stata considerata a lungo la candidata ideale della prossima edizione del reality. Eppure tra i suoi interessi c’è anche il mondo della politica. cosa ha detto in merito ai due argomenti la giovane di casa Zorzi? Gaia Zorzi, sorella di Tommaso... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 13 gennaio 2021), laminore di(attuale protagonista delVip), è stata considerata a lungo la candidata ideale della prossima edizione del reality. Eppure tra i suoi interessi c’è anche il mondo dellaha detto in merito ai due argomenti la giovane di casadi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

zorzi_gaia : @ifthestarsshine Io mi ricordo Matilde che piange dalla D’urso per l’odio che c’è sui social e poi fa una diretta c… - Twitme46689319 : @zorzi_gaia Ma nooo ti spiegooo: intendono i giovani di cinecitta, quelli di uomini e donne!!! In quel senso invest… - lessoconlapeara : @zorzi_gaia @ArmandaFrassin2 li avviseranno due settimane, una settimana e mezza prima, mandano però prima qualcuno… - JokerFa46976382 : @zorzi_gaia Vogliamo parlare della sanità?! Ci tengono chiusi con il discorso contagi-pochi posti in ospedale e poi… - musicmugger : @zorzi_gaia Il problema grosso dell'Italia (tra gli altri) è che non sono in grado di utilizzare e distribuire bene… -

Ultime Notizie dalla rete : Gaia Zorzi Gaia, la sorella di Tommaso Zorzi, ha deciso di candidarsi in politica: ora è ufficiale! Webboh GfVip, ecco il cachet di Antonella Elia: la cifra è stellare

Quattro anni di inspiegabili abusi di potere. Quattro anni di retorica spericolata e minacce di violenza velate. Quattro anni in cui il presidente demonizza i suoi avversari. 'Questo è l'inevitabile r ...

‘Gf Vip 5’, Maria Teresa Ruta ha un crollo nervoso: il durissimo sfogo che ha lasciato sotto choc gli inquilini della Casa

Alcuni giorni fa Stefania Orlando e Tommaso Zorzi avevano avuto un duro litigio, mentre questa volta a cedere è stata Maria Teresa Ruta. Gli altri concorrenti l’hanno raggiunta per tentare di consolar ...

Quattro anni di inspiegabili abusi di potere. Quattro anni di retorica spericolata e minacce di violenza velate. Quattro anni in cui il presidente demonizza i suoi avversari. 'Questo è l'inevitabile r ...Alcuni giorni fa Stefania Orlando e Tommaso Zorzi avevano avuto un duro litigio, mentre questa volta a cedere è stata Maria Teresa Ruta. Gli altri concorrenti l’hanno raggiunta per tentare di consolar ...