Gad Lerner: 'Da Renzi neanche il buon gusto di lasciare che le ministre annunciassero le dimissioni' (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il giornalista Gad Lerner ha giustamente fatto notare che Matteo Renzi non ha avuto "neanche il buon gusto, l'osservanza delle regole istituzionali o, se preferite, la cavalleria, di lasciare che ... Leggi su globalist (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il giornalista Gadha giustamente fatto notare che Matteonon ha avuto "il, l'osservanza delle regole istituzionali o, se preferite, la cavalleria, diche ...

VIGELLI : @NestSilvia L'alto giornalismo italiano, come Gad Lerner Stefano Feltri Selvaggia Lucarelli che hanno espresso gli stessi fondamentali!! - rosarioT1970 : RT @Gi71376847: Se avesse fatto il contrario, avresti detto che il coraggio non lo aveva lui. dai, GAD Lerner ti stai adeguando al Fq. Non… - SandroBonomi2 : @gadlernertweet @matteorenzi Perché tutto questo GAD Lerner? Teresa Bellanova ed Elena Bonetti hanno detto cose chi… - sghi29 : RT @Gi71376847: Se avesse fatto il contrario, avresti detto che il coraggio non lo aveva lui. dai, GAD Lerner ti stai adeguando al Fq. Non… - Gi71376847 : Se avesse fatto il contrario, avresti detto che il coraggio non lo aveva lui. dai, GAD Lerner ti stai adeguando al… -

Dopo aver annunciato le dimissioni di Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, il leader di Italia Viva ha parlato per 45 minuti ...

Sono le ministre a dimettersi ma è Renzi a fare il one man show

Le ministre si dimettono ma è Renzi a parlare per 44 minuti ininterrottamente La crisi di governo è aperta e le ministre si dimetteranno. A comunicarlo è Matteo Renzi nel corso di una diretta Facebook ...

