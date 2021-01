Future USA proseguono incerti (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) – I Future USA tentennano a circa mezz’ora dalla partenza di Wall Street, che si profila cauta a causa delle incertezze politiche e dell’emergenza sanitaria. Le dichiarazioni di due membri della Fed, che hanno dissipato le ansie di un possibile ritiro degli stimoli, ed il dato dell’inflazione in linea con le attese, non sono riusciti a risollevare il sentiment. Il contratto sul Dow Jones mantiene quindi un calo dello 0,11% a 30.940, quello sullo S&P 500 dello 0,19% a 3.787 punti e quello sul Nasdaq dello 0,20% a 12.865 punti. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) – IUSA tentennano a circa mezz’ora dalla partenza di Wall Street, che si profila cauta a causa delle incertezze politiche e dell’emergenza sanitaria. Le dichiarazioni di due membri della Fed, che hanno dissipato le ansie di un possibile ritiro degli stimoli, ed il dato dell’inflazione in linea con le attese, non sono riusciti a risollevare il sentiment. Il contratto sul Dow Jones mantiene quindi un calo dello 0,11% a 30.940, quello sullo S&P 500 dello 0,19% a 3.787 punti e quello sul Nasdaq dello 0,20% a 12.865 punti.

