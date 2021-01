Fusione Fca-Peugeot, gli Agnelli incassano un dividendo record da 830 milioni (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Oggi il cda di Fiat Chrysler Automobiles darà il via libera definitivo al dividendo straordinario da 2,9 miliardi di euro per gli azionisti Fca, in vista della Fusione con Psa Peugeot-Citroen che sabato prossimo creerà Stellantis. Calcio e Finanza scrive che “all’azionista di riferimento Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla oltre al Lingotto anche la Ferrari e la Juventus, spetteranno circa 830 milioni, in virtù del fatto che la cassaforte della dinastia piemontese controlla Fca con il 28,55% del capitale”. Il rapporto tra Fca e la Juventus va ben oltre la proprietà in comune. Il brand Jeep sponsorizza la squadra di Pirlo con 45 milioni di euro a stagione, fino al 2024. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Oggi il cda di Fiat Chrysler Automobiles darà il via libera definitivo alstraordinario da 2,9 miliardi di euro per gli azionisti Fca, in vista dellacon Psa-Citroen che sabato prossimo creerà Stellantis. Calcio e Finanza scrive che “all’azionista di riferimento Exor, la holding della famiglia-Elkann che controlla oltre al Lingotto anche la Ferrari e la Juventus, spetteranno circa 830, in virtù del fatto che la cassaforte della dinastia piemontese controlla Fca con il 28,55% del capitale”. Il rapporto tra Fca e la Juventus va ben oltre la proprietà in comune. Il brand Jeep sponsorizza la squadra di Pirlo con 45di euro a stagione, fino al 2024. L'articolo ilNapolista.

