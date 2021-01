Furbate non intelligenti. Il leader di Italia Viva mosso da invidia personale. Parla il sociologo Domenico De Masi: “Ormai nessuno si fida più di Renzi” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Quelle di Renzi “sono Furbate poco intelligenti”. Sono “manovre per accontentare questo o quello”. Ma siamo arrivati a un punto in cui “assistiamo a una sorta di partita di poker: ecco, a volte Renzi sembra più un pokerista che un politico. Ma non sempre a carte si riesce a vincere…”. La metafora del sociologo del lavoro Domenico De Masi calza a pennello: “una sorta di partita a scacchi dove ognuno fa la sua mossa e per la quale l’esito finale resta assolutamente incerto fino all’ultima pedina”. A meno che non si arrivi a uno scacco matto. Vero. Ma è imprevedibile. Lei che idea si è fatto? Guardi, queste sono Furbate poco intelligenti. Ed esattamente come le Furbate, le conseguenze di queste azioni sono incontrollabili ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Quelle di“sonopoco”. Sono “manovre per accontentare questo o quello”. Ma siamo arrivati a un punto in cui “assistiamo a una sorta di partita di poker: ecco, a voltesembra più un pokerista che un politico. Ma non sempre a carte si riesce a vincere…”. La metafora deldel lavoroDecalza a pennello: “una sorta di partita a scacchi dove ognuno fa la sua mossa e per la quale l’esito finale resta assolutamente incerto fino all’ultima pedina”. A meno che non si arrivi a uno scacco matto. Vero. Ma è imprevedibile. Lei che idea si è fatto? Guardi, queste sonopoco. Ed esattamente come le, le conseguenze di queste azioni sono incontrollabili ...

