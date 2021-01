Fumetti | reality e cucina sono gli ingredienti di ‘Zodiaco Street Food’

Leggi su dire

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) BOLOGNA – Se non perdete neanche un film dei fratelli Coen, se non potete fare a meno dei fumetti, se amate i colpi di scena e la tenerezza mischiata a ferocia e ironia, ‘Zodiaco street food’ è il libro giusto. Quinta opera di Heman Zed (Neo edizioni), ‘Zodiaco street food’ ci porta nella provincia veneta in cui si muove Romeo Marconato, il protagonista malavitoso, ignorante, arricchitosi in modo non proprio cristallino e sempre pronto a fiutare un nuovo affare. Ha una moglie, Gigliola, che detesta, abbondantemente ricambiato. E e un figlio, Moreno, mai tornato del tutto da un ‘viaggio’ di allucinogeni. Ma Romeo sembra più interessato a Zodiaco, un franchising di furgoni per panini, uno per ogni segno zodiacale. Ed è proprio grazie a Zodiaco che Romeo viene notato da due autori televisivi che lo ingaggiano per la prossima stagione di un reality che ha come protagonista lo chef Vitiello. Ma niente andrà come previsto. Il romanzo si muove tra azione e sentimento, tratteggiando personaggi che a tutti, o quasi tutti noi, sembra di aver incrociato nella vita almeno una volta perché veri (alcuni esistiti davvero) o reali. Ed è questa una delle tante forze di Zodiaco street food.