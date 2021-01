Fulvio Abbate e Salvo Veneziano commentano il crollo emotivo di Maria Teresa… e ritorna anche Filippo Nardi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Fulvio Abbate e Salvo Veneziano hanno aggiunto un loro commento al crollo emotivo di Maria Teresa Ruta… anche Filippo Nardi si è aggregato al duo, dopo aver già detto abbondantemente la sua sulla donna. Fulvio Abbate ha dedicato addirittura un video per esprimere una dura osservazione contro Maria Teresa, la quale, nella giornata di ieri, esasperata da una serie di critiche piovutegli addosso da Cecilia Capriotti, è scoppiata in uno sfogo dirompente. “Maria Teresa Ruta dice di essersi rotta i co***ni. Bene, prendi la porta e vattene. I principi e l’amor proprio devono valere più di un ca**o di reality. Se c’è una circostanza che ti fa orrore, ... Leggi su trendit (Di mercoledì 13 gennaio 2021)hanno aggiunto un loro commento aldiTeresa Ruta…si è aggregato al duo, dopo aver già detto abbondantemente la sua sulla donna.ha dedicato addirittura un video per esprimere una dura osservazione controTeresa, la quale, nella giornata di ieri, esasperata da una serie di critiche piovutegli addosso da Cecilia Capriotti, è scoppiata in uno sfogo dirompente. “Teresa Ruta dice di essersi rotta i co***ni. Bene, prendi la porta e vattene. I principi e l’amor proprio devono valere più di un ca**o di reality. Se c’è una circostanza che ti fa orrore, ...

Novella_2000 : Fulvio Abbate consiglia a Maria Teresa Ruta di abbandonare la casa (e Filippo Nardi torna a commentare la crisi del… - zazoomblog : Fulvio Abbate (e ancora Filippo Nardi) commentano il crollo nervoso di Maria Teresa Ruta - #Fulvio #Abbate #ancora… - BITCHYFit : Fulvio Abbate (e ancora Filippo Nardi) commentano il crollo nervoso di Maria Teresa Ruta - Ilaria592548782 : RT @avocadotoassst: Comunque imbarazzante come certi soggetti abbiano diritto di giudicare il malessere di una persona con tanta facilità e… - StefaFibra : Bah, non va di moda non commiserare la povera Mt, ma Fulvio Abbate ha ragione #gfvip -