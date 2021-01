Francesco | «Troverei più dignitoso se ammettessero che non ritorneremo a scuola»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Allora, sarò onesto, non ho mai pensato che le scuole avrebbero veramente riaperto il sette, né l’undici, né credo che riapriranno il 25, detto ciò, sono estremamente seccato da questo infinito rinvio che va avanti da febbraio scorso. Troverei molto più dignitoso da parte del governo se si limitassero ad ammettere che quest’anno non ritorneremo a scuola (decisione con la quale, in ogni caso, non sarei d’accordo, ma che troverei cento volte più rispettosa nei confronti di noi studenti rispetto alla continua supercazzola alla quale siamo sottoposti da quasi un anno).