Francesco Schettino 9 anni dopo il naufragio della Costa Concordia | che fine ha fatto e cosa chiede oggi

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Venerdì 13 gennaio 2012. Novefa ilnave da crociera, tra le più gravi tragedie marittimestoria italiana,ta la vita a 32 persone e il ferimento di altre 110. Salpato dal porto di Civitavecchia con 4.229 persone a bordo (3.216 i passeggeri, 1.013 i membri dell’equipaggio), il transatlantico urta lo scoglio de Le Scole all’Isola del Giglio, causando uno squarcio di 70 metri sul lato sinistro. La nave da crociera si arena sullo scalino roccioso del basso fondale di Punta Gabbianara, a nord di Giglio Porto, dove il comandanteaveva deciso di passare per fare il cosiddetto ‘inchino’, cioè il saluto agli abitanti dell’Isola, tradizione in tante navi da crociera. La ...

VIOLA_MARTELLA : RT @mariobianchi18: Il #13gennaio 2012 la #CostaConcordia comandata da Francesco Schettino si 'inchina', urta uno scoglio a 500 m. dall'Iso… - SergioZ01 : RT @mariobianchi18: Il #13gennaio 2012 la #CostaConcordia comandata da Francesco Schettino si 'inchina', urta uno scoglio a 500 m. dall'Iso… - fabiospes1 : RT @mariobianchi18: Il #13gennaio 2012 la #CostaConcordia comandata da Francesco Schettino si 'inchina', urta uno scoglio a 500 m. dall'Iso… - crociangelini : RT @amatorosalia1: #ricordiamodomani 13 gennaio 2012 la nave Costa Concordia in navigazione da Civitavecchia a Savona naufragò presso l’I… - mariobianchi18 : Il #13gennaio 2012 la #CostaConcordia comandata da Francesco Schettino si 'inchina', urta uno scoglio a 500 m. dall… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Schettino

La sera del 13 gennaio del 2012 la nave da crociera Costa Concordia urtò lo scoglio delle Scole, a largo dell'Isola del Giglio, rovesciandosi sul lato ...Grosseto, 10 gennaio 2021 - Dopo 43 anni in magistratura e da circa 20 come giudice al tribunale di Grosseto, il magistrato Giovanni Puliatti è andato in pensione. Come, Puliatti lo ricorda, il proces ...